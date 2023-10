... turista 21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... analisi, precedenti e polemiche passate Sport [ 19/10/2023 ] Tragedia sulla statale:22enne. ...

Morto travolto da un muro a 17 anni, i funerali di Mattia LA NAZIONE

Orazio Frezza, il pensionato travolto e ucciso sulle strisce a pochi metri da casa RomaToday

Una turista italiana è morta in centro a Roma investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. La donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv, stando a ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Una turista italiana è morta in centro a Roma investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, ...