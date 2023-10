Morta a 38 anni Tabby Brown | modella di Playboy ed ex fidanzata di Balotelli

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Èdiche in passato è statacon Mario. A darne notizia è il The Sun che ha avuto conferma dal manager: le cause del decesso non sono state rese note. La donna aveva 38ed era un personaggio molto seguito. Ha posato pere per riviste di successo come Cosmopolitan ed Elle, su Instagram era seguita da oltre 300 mila utenti. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e della moda inglese. Ad omaggiarla su Instagram la cantante NayNay: “Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace”. Lo riporta Fanpage. Chi era...