Morata | «È impossibile dire se resterò a vita all’Atletico Madrid In estate mi avevano “venduto”…»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Alvaro, attaccante dell’Atleticoe della Spagna, ha parlato a margine di un torneo di golf di beneficenza della sua fondazione Alvaro, attaccante dell’Atleticoe della Spagna, ha parlato a margine di un torneo di golf di beneficenza della sua fondazione. PAROLE – «Èse. Inmi“venduto” ad otto squadre diverse, eppure oggi sono ancora qui. Sono molto felice e l’ho detto tante volte, possiamo fare una grande stagione, lo spero e abbiamo molta fiducia. Obiettivi? La Champions League è la Champions League e per l’Atlético sarebbe spettacolare. Deve essere incredibile anche vincere il ...

Dopo il caso Morata nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, l'attaccante spagnolo ha provocato l'Atletico Madrid in vista del futuro ...Álvaro Morata non dovrebbe cambiare squadra a gennaio. Il rapporto tra Morata e Simeone è stato un fattore chiave nella sua decisione per restare a Madrid. Durante una ...