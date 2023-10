MONICA SETTA SI FA IN DUE PER RAI2 | GENERAZIONE Z E STORIE DI DONNE AL BIVIO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 17 ottobre 2023)torna a dar voce all’attualità e alla contemporaneità attraverso i racconti della “Z” e al mondo femminile con “dial”, rispettivamente il martedì e il giovedì in seconda serata suZ, ogni martedì in seconda serata suGiornalista, conduttrice, autrice e scrittrice,è da sempre affascinata da temi di approfondimento, di attualità, e di impegno sociale. Da questa passione nascono due importanti programmi che la vedono protagonista sulla seconda rete. “Z”, in onda tutti i martedì in seconda serata, si propone di raccontare ladei giovanissimi di oggi, ragazzi tra i 12 ...