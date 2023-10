Moni Ovadia | mi dimetto | c’è un nuovo fascismo FdI | non faccia il martire | è una sua libera scelta

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023)si dimette da direttore del teatro di Ferrara. E grida al “”.era stato molto criticato per le sue affermazioni dopo l’assalto di Hamas contro Israele. «Israele lascia marcire le cose, fingendo che il problema palestinese non esiste, per cancellare la stessa idea che i palestinesi esistano; e la comunità internazionale è complice: questi sono i risultati», aveva commentato. Ora la sinistra vuole farne une anche lui probabilmente si sente tale. “Ho trovato inopportune le dichiarazioni di– commenta Federico Mollicone di FdI, presidente della Commissione Cultura della Camera – ma le sue dimissioni sono una suaindividuale”. “Chi ricopre un incarico ...