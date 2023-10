Molenbeek non ha insegnato nulla. Bruxelles è finita nella "gabbia dell'orso" di Schaerbeek

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non lontano da istituzioni Ue e Nato, qui abitava Abdesalem Lassoued. Qui è stato ucciso dalla polizia stamane. Qui si cerca la sua presunta cellula terroristica, in un’area con inizi di gentrificazione, tra sacche radicali. L’eurodeputato Smeriglio: “Ci vivo, mai avuto problemi, ma vedo elementi possibilmente estremisti”

Questo dato, ha sottolineato Van Quickenborne, aveva fatto in modo che il casofosse trattato ... E a una manciata di chilometri da, il rifugio di Salah Abdeslam, tra gli assassini della ...

Molenbeek non ha insegnato nulla. Bruxelles è finita nella "gabbia ... L'HuffPost

A Bruxelles non si esce di casa, dopo la sparatoria di ieri sera EURACTIV Italia

Non lontano da istituzioni Ue e Nato, qui abitava Abdesalem Lassoued. Qui è stato ucciso dalla polizia stamane. Qui si cerca la sua presunta cellula ...L’attentato di Bruxelles in cui sono stati uccisi due svedesi ha sconvolto l’Europa. Le due persone sono state uccise a colpi di kalashnikov nel tardo pomeriggio di ieri in una piazza (Place Sainctele ...