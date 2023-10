Moggi sicuro | 'Conte? Impossibile vada a Napoli fino a quando ci sarà De Laurentiis'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Luciano, ex direttore sportivo della Juventus, è intervenuto a Radio Kiss Kissper parlare della possibilità che...

Moggi sicuro: “Conte non andrà mai al Napoli fino a quando ci sarà ADL” Tutto Napoli

Moggi sicuro: «Conte non andrà mai a Napoli» Juventus News 24

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, parla così del futuro di Antonio Conte: "Ha più margini sul progetto la Roma, a Napoli Zielinski e Osimhen andranno via e sono sicu ...Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...