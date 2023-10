Modificare il reato di tortura renderebbe l’Italia il primo Paese a fare dietrofront

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come proprio questo giornale ha reso noto alcuni giorni fa, sembra sia intenzione del governo quella di mettere mano alla norma che oggi permette di non lasciare nell’impunità le violenze illegittime perpetrate da appartenenti alle forze dell’ordine. Sto parlando deldi, introdotto nel codice penale italiano solamente nel luglio 2017, a seguito di vari interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo tra cui ovviamente quelli relativi ai fatti di Genova 2001. Erano passati quasi trent’anni dalla ratifica da parte deldella Convenzione delle Nazioni Unite contro la, che impone l’introduzione del. Trent’anni che rischiamo oggi di ripercorrere all’indietro in un solo momento. Mai nessunal mondo ha fatto passi indietro sulla criminalizzazione ...