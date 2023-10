Moby Prince | via libera alla terza commissione d’inchiesta | dovrà “cercare” la terza nave nella notte del disastro

(Di martedì 17 ottobre 2023) La Camera dei Deputati ha approvato l’istituzione di una nuovasulla strage delcon 282 voti favorevoli e tre soli astenuti. Il testo unitario nato sulla proposta avanzata da Pietro Pittalis (Forza Italia) ha raccolto adesioni da tutte le forze politiche. “Siamo qui per colmare un vuoto di verità e quindi un vuoto di giustizia dopo oltre trent’anni”, ha dichiarato il relatore e possibile futuro presidente dellaringraziando i presenti e il senatore Manfredi Potenti per il ritiro dell’analoga proposta al Senato che ha facilitato la quadra politica sul viadi oggiCamera. Prenderà avvio quindi lainchiesta parlamentare consecutiva nelle ultime ...

