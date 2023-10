Mirko svela cosa è successo davvero con Greta | colpo di scena e “mattata”

Leggi su biccy

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come annunciato giorni fa, ieri seraBrunetti ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello. Appena entrato nella casa il ragazzo ha raccontato la sua storia post Temptation Island ad Alfonso Signorini. “La mia relazione con Perla è finita, ma non per colpa del programma. Abbiamo vissuto insieme per tre anni e la relazione era diventata tossica. Poi è stato a Temptation Island che ho conosciuto la tentatrice. Conè stata una connessione mentale, è nato tuto gradualmente. Noi ci ritrovavamo in ogni. Ci siamo anche fatti un tatuaggio uguale. Alla fine non è andata benissimo. Con lei siamo entrati in una pausa abbastanza grave. Lei mi accusa di averla riempita di bugie: èche un paio di mesi fa cancellai un messaggio che era rivolto a Perla, era un messaggio in ambito lavorativo, quando ...