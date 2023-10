Minturno Istituziona affianco alle attività di pesca del Golfo | l’appello dell’Unci AgroAlimentare

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 17 ottobre 2023)– “E’ necessario che le istituzioni sostengano lediprofessionale neldi Gaeta, che sono costrette ad affrontare quotidianamente sempre nuove difficoltà, per evitare una crisi irreversibile, che avrebbe ripercussioni negative anche sull’economia locale e per i consumatori, in termini di qualità dei prodotti ittici disponibili”. Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio, L'articolo Temporeale Quotidiano.