Mini guida all’aspirazione nasale per rispondere ai dubbi dei genitori

(Di martedì 17 ottobre 2023) Che sia per raffreddori invernali o allergie primaverili, tutti noi sperimentiamo ogni anno quanto sia fastidioso avere le narici ostruite dal muco e quanto sia prioritario tornare a respirare liberamente. Immaginatevi dunque quanto possa essere irritante per un neonato trovarsi nella medesima condizione, dato che non può né soffiarsi il naso da solo né esprimere il come e il perché del proprio disagio. I neonati inoltre respirano quasi esclusivamente dal naso e le loro narici sono piccole, quindi si ostruiscono con molta più facilità. Aspirare dunque il muco in eccesso dai loro nasini non è solo un’accortezza colma d’amore, ma una necessità che renderà i nostri bimbi (e quindi noi) più sereni e tranquilli. I vantaggi dell’aspirazioneNosiboo Pro Fonte: NosibooAspirare il muco dei neonati non dovrebbe essere un’operazione da attuare solo nei momenti di ...