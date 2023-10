In una nota ilspiega che "attualmente al Patto Anti Inflazione hanno aderito quasipunti vendita in tutta Italia, tutti consultabili su. gov.it/anti - inflazione. Le Regioni con ...

Mimit, 30mila punti vendita per il trimestre anti inflazione - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Mimit, Urso: “Soddisfatti del Trimestre anti inflazione, con Manovra ... Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Ministro Urso rivendica una politica per il potere d'acquisto, con il Trimestre Anti Inflazione come strumento decisivo. 30mila punti vendita in Italia, tra cui grandi marchi italiani e internazion ...Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rivendica "una politica generale per il potere d'acquisto all'interno della quale il Trimestre Anti Inflazione si inserisce come strumento d ...