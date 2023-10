MILLY CARLUCCI | “IL MIO ZAMPINO NELLE LITI DI BALLANDO? QUI NON CI SONO AURICOLARI…”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 17 ottobre 2023)presenta la diciottesima edizione dicon le Stelle, lo show che ha portato in Italia e che riscuote ancora oggi un grande successo. Ogni anno la fila dei personaggi famosi per ballare all’Auditorium del Foro Italico si allunga, compresi volti insospettabili. La padrona di casa ha confermato tutta la giuria, ha messo a punto l’ennesimo cast con veri vip (l’unica ormai che ci riesce) e ci tiene a mettere alcuni puntini sulle i dalle pagine di Radiocorriere Tv. Nessuna festa per i 18 anni di, porta male celebrarsi Questefeste da fare un po’ in silenzio perché porta sempre male celebrarsi. Non è una cosa da fare (sorride). Però è chiaro che sentiamo l’onore e l’onere di essere al diciottesimo anno, non è tanto usuale per i programmi.titoli che ...