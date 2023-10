Millie Bobby Brown è pronta a salutare Stranger Things

Leggi su diredonna

(Di martedì 17 ottobre 2023), star di, èla serie: in un’intervista a Glamour, l’attrice ha infatti dichiarato di essere contenta che la serie sia giunta finalmente al termine, e di essere entusiasta di intraprendere nuovi progetti. “Quando ti seidici a te stessa ‘Va bene, facciamolo. Affrontiamo quest’ultimo anno da senior. Finiamola qui’.ti porta via un sacco di tempo per le riprese e mi impedisce di creare storie che mi appassionano. Quindi sonoa dire ‘Grazie e arrivederci.’”, ha dichiarato l’attrice. Vi raccomandiamo... ...