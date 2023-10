Milano | su Facebook il giuramento all’Isis | due arresti per terrorismo VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 La jihad come una vocazione. L’Isis come una religione. I social come “campo di battaglia” per trovare lupi solitari, per “svegliare” cellule dormienti. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di “partecipazione ad associazione con finalità di” e “istigazione a delinquere con finalità di”. In manette sono finiti il 43enne Alaa R., residente a Monza, nato in Egitto ma cittadino italiano, e il 49enne Mohamed N., anche lui egiziano, in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata e residente a Sesto. L’operazione è stata condotta dalla Digos di, dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia, dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e dal servizio centrale polizia postale e delle comunicazioni. Gli arrestati, si ...