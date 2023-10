Milano | operazione antiterrorismo della Polizia | due arrestati

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 17 ottobre 2023) In queste ore è in corso un'di Stato, coordinata dalla Procura di- Direzione Distrettuale Antimafia e- con due arresti nei confronti di un egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'è condotta dalla Digos di, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione centraledi Prevenzione e dal Servizio centralePostale e delle Comunicazioni.