Milano | i bodyguard delle ladre rom mandano all’ospedale un 20enne “Ora devono operarmi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le borseggiatrici rom continuano a farla da padrone nella metropolitana di. Anzi, per l’esattezza, sono gli energumeni che le accompagnano a terrorizzare i passeggeri. Le donne rubano e loro fanno in modo che nessuno lanci l’allarme, perché se un malcapitato alza la voce, viene aggredito e malmenato. E’ accaduto per la seconda volta a un ragazzo, Dennis, giovane lavoratore di vent’anni. Come racconta Il Giornale.it “il ragazzo si trovava nella metro Duomo dicon un amico, quando si è accorto della presenza di alcune borseggiatrici. Come facciamo di solito abbiamo avvisato gli altri passeggeri e loro sono scappate nelle prime carrozze – ricorda -. In particolare io ho avvisato una signora che stava per essere derubata e che ho visto essere in difficoltà”. Una volta uscito dalla metro il giovane è stato accerchiato e picchiato. Finito ...