Milano-Cortina | Longo | ' non costruire pista bob una sconfitta per l' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023), 17 ott. - (Adnkronos) - "Sono davvero amareggiato per la decisione di non procedere con la realizzazione della nuova'Eugenio Monti' ad'Ampezzo. Ritengo sia una grandissimacome paese ospitante ma soprattutto per gli atletini e stranieri che avrebbero potuto contare su un impianto all'avanguardia per avvicinarsi a queste discipline, allenarsi e gareggiare ad alto livello, supportati dallo storico Bob Club. 36 sono le medaglie Olimpiche maschili e femminili che si sarebbero potute assegnare aagli atleti partecipanti alle prove di Bob, Skeleton e Slittino durante i Giochi del 2026". Così in una nota il presidente della FondazioneStefano. "Ora è il momento di tenere ...