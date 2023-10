Milano-Cortina 2026 | la lettera di Luca Zaia | “Senza bob | necessario redistribuire le gare”

"Sfumata l'occasione, dal mio punto di vista il posto ideale per costruire una pista, spero si possa ripristinare la pista di Cesana Pariol, sede dei Giochi di Torino 2006 - prosegue ...

Olimpiadi Milano-Cortina, i Giochi sono sempre più lombardi. E Sala rincara la dose «Villaggio unico a Livigno» Corriere

“#MilanoCortina. Perché non organizzare le gare di bob in Piemonte dove c’è la pista delle Olimpiadi invernali di Torino Sarebbe un peccato non gareggiare in Italia. Non perdiamo questa occasione. Io ...Altri 13 milioni di euro a disposizione del Coni per le attività (relative al 2023) connesse alla preparazione dei prossimi giochi ...