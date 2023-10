Milano | a Palazzo Marino uno striscione contro la tratta di esseri umani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023), 17 ott. (Adnkronos) - Domani, mercoledì 18 ottobre, si celebra la XVII Giornata europealadegli. Per l'occasione, averrà esposto a, sede del Comune, locon la scritta 'non', per richiamare l'attenzione e sensibilizzare i cittadini e le cittadine su un fenomeno grave e ancora attuale, quale lo sfruttamento di uomini, donne e minori. Il Comune disostiene iniziativelaattraverso 'Derive e Approdi', il progetto portato avanti dall'Amministrazione, ente capofila, e dai suoi partner negli ambiti della città Metropolitana die ...