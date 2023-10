Milan | Reijnders | «Possiamo vincere scudetto e Champions»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le parole di Tijjani, centrocampista del, sul suo inizio di stagione con i rossoneri. I dettagli Tijjaniha parlato a Sport Mediaset del. PAROLE – «Mi sono trovato bene fin da subito. Sono molto felice di giocare per il. Siamo una squadra con tanta qualità. Quello che vogliamo èlo. Siamo in un buon momento. Ora abbiamo tre gare difficili, ma sono fiducioso chevincerle. Derby? E’ brutto perdere 5-1, ma abbiamo avuto una buona reazione nella partite successive e ora siamo in vetta. Siamo un’ottima squadra,sia il campionato che la». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24