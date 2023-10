Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, sulle condizioni di Giroud edel. I dettagli Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra Francia e Scozia. PAROLE - "Giroud è disponibile per domani. Non solo l'esperienza. ...

Milan, Maignan incensato in Francia: gli endorsement dei compagni per un rinnovo 'alla Leao' Calciomercato.com

Maignan si proietta a PSG-Milan: "Sarà speciale, non devo farmi travolgere dalle emozioni" TUTTO mercato WEB

Verso Milan-Juventus, le ultime sulle probabili formazioni: due bianconeri titolari rientrano dagli infortuni.Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, Tijjani Reijnders e Rafael Leao, che hanno giocato ieri sera con Olanda e Portogallo, sono quasi pronti a tornare a disposizione di Stefano Pioli in.