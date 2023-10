Migranti | pure la Germania interviene | espulsioni più facili | ma anche permessi più lunghi e accesso al lavoro per chi può restare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) La lotta all’immigrazione irregolare diventa il primo punto dell’agenda di governoinper il governo di centrosinistra. Sulla spinta dei numeri e delle richieste delle amministrazioni locali. Da una parte i sondaggi: per una rilevazione del 13 ottobre diffusa dalla tv pubblica Ard il 44% degli intervistati dice che è il maggior problema da risolvere. Dall’altra parte è vero che tra gennaio e settembre sono state presentate 251.213 richieste di asilo quindi ben al di sotto delle 476.649 del 2015 e 745.545 nel 2016, ma i Länder ed i Comuni sono allo stremo. La Baviera, ad esempio, dichiara di avere raggiunto il 96% delle capacità. Per avere un punto di riferimento basti pensare che in Italia quest’anno (e fino ad agosto) secondo i dati Eurostat sono state presentate poco più di 82mila domande di asilo. Così, per ...