Migranti | Orfini Pd | ' Il patto di Giorgia Meloni con la Tunisia è fallito | lo dice anche Saied'

A parlarne è l'esponente del Pd Matteo. "L'accordo Italia - Tunisia è fallito: e lo dice lo stesso presidente Saied". "Il piano Von Der Leyen non esiste. Ci sono delle promesse in più che non ...

Migranti, il piano di Grillo: "Meno permessi, più rimpatri". Orfini ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Migranti: Orfini, 'blocco navale E' missione Sophia soppressa da ... Civonline

Dalla guerra ai migranti all’attacco ai diritti sociali. Un anno di governo delle destre. La parola a Matteo Orfini, parlamentare Dem, già presidente del Partito democratico. Uno che non le manda a di ...L'Ong spagnola, dopo il blocco di agosto, sottoposta a un altro provvedimento. "La Meloni ci ostacola" ...