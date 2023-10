Michelle Hunziker paparazzata con il suo nuovo compagno | le foto

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha unamore, ad ufficializzarlo, nelle ultime ore, le prime pagine del settimanale Chi, che uscirà domani, diretto da Alfonso Signorini. Dall’anteprima, pare infatti che la bella conduttrice svizzera, diventata da poco nonna, si sia legata a Alessandro Carollo, un noto osteopata romano, anche conosciuto come l’osteopata dei Vip. Lenon lasciano dubbi a proposito della loro vicinanza. Laè nuovamente single, dopo la fine della relazione col medico, nonché ex gieffino, Giovanni Angiolini. Il nome di lui, in passato, era stato invece accostato a quello della showgirl italiana Elisabetta Gregoraci. Insomma, pare proprio che tra i due sia scoccata definitivamente la scintilla, questo quello che ci ha fatto sapere il settimanale, in anteprima, in attesa dell’uscita ...