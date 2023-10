Michelle Hunziker beccata con il suo attuale compagno | ecco chi è

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023)è stata fotografata in compagnia della sua nuova fiamma dal settimanale Chi, ma le foto hanno solamente confermato le indiscrezioni che giravano da tempo. Si vociferava già da qualche settimana di un nuovo amore per la conduttrice svizzera, che si è rimessa in gioco all’età di 46 anni, ed ora possiamo affermare con certezza che si tratta di un personaggio noto nel panorama dei vip:come si chiama, quanti anni ha e che lavoro fa.ritrova l’amore:chi è lui Si chiama Alessandro Carollo, è un osteopata romano di 41 anni e frequentada circa un anno, anche se hanno ufficializzato la loro frequentazione solo quest’estate. L’uomo può contare tra i suoi clienti molti volti noti, tra cui Paola ...