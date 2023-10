Michael Caine dice addio al cinema | “Adesso la mia preoccupazione è arrivare vivo all’ora di pranzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) A 90 annial. E ilnon si sente tanto bene. Il londinese, accento cockney da gente della strada come se piovesse, faccione sornione e affilato che gli ha permesso trasformazioni in scena insospettabili, appende costumi e copioni al chiodo dopo 66 anni di carriera, più di 150 film interpretati e due premi Oscar vinti (attore non protagonista per Hannah e le sue sorelle, attore protagonista per Le regole della casa del sidro). “Ho deciso. Ho fatto un film da protagonista (The great escaper con Glenda Jackson ndr) e ricevuto incredibili recensioni. Cosa potrei fare di meglio? Le uniche parti possibili sono quelle del novantenne o al massimo di un 85enne quindi non sarò più protagonista. Così mi sono detto: meglio lasciare ...