“Mia madre Virginia Sanjust cacciata dagli ospedali in piena crisi psicotica”

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Mia mamma,di Teulada, si è ritrovata da sola, con i suoi problemi, in una zona periferica di Roma, tra le campagne, mentre frugava in una macchina. Ed è stata arrestata e condannata. Questo non è possibile”. Con queste parole Giancarlo Armati, 25 anni e figlio dell’ex annunciatrice Rai, ha raccontato a Repubblica quello che è successo a suaieri, lunedì 16 ottobre 2023, quando la 46enne è stata condannata in direttissima a 2 mesi e 20 giorni di carcere per essere stata sorpresa a frugare dentro a una Smart vicino a via Flaminia.si trovava in quella zona di Roma perché poche ore prima si era recata, di sua spontanea volontà, presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Sant’Andrea, “Nel pieno di unaacuta”, ...