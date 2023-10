Meteo | rischio nubifragi e drastico peggioramento | giovedì 18 ottobre | dove si rischia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ormai da qualche giorno la cosiddetta "ottobrata" è soltanto un ricordo, già quasi lontano: temperature in picchiata e sole che tentenna. E le ultime previsioniconfermano lo scenario. Anzi, lo rivedono al ribasso in modo piuttosto netto. Si parla di domani, mercoledì 18: i modelli previsionali infatti indicano ormai con assoluta certezza una forte ondata di maltempo. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile dirama un avviso di allerta gialla: sulle regioni del Centro Nord sono in arrivo forti temporali. Nel dettaglio, il sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito l'allerta gialla per Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Dunque allertasempre di livello giallo e sempre per la Toscana per ilidrogeologico. Sull'Italia, o meglio sulle regioni settentrionali, ...

...peggioramento delle condizioni, in particolare vicino alla costa. Per questi giorni la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e...

