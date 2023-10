Mercoledì Biden in Medio Oriente | vedrà Netanyahu in Israele e Abu Mazen in Giordania Ancora 100mila persone a Gaza city

Il presidente Usa, Joe18 ottobre sarà in visita in Israele e a seguire in Giordania, lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al termine dell'incontro a Gerusalemme con il ...

L'America frena Israele, mercoledì arriva Biden - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA