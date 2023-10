Medio Oriente | le mosse di Usa e Russia | Biden vola in Israele | Putin si offre come mediatore

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Joepartirà oggi per ile sarà domani ine poi in Giordania. La conferma della missione del presidente americano è arrivata in mattinata, dopo che alcune indiscrezioni erano già trapelate. Sulla scena diplomatica ora si fa presente in prima persona anche Vladimir, che ha avuto la prima conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dall’inizio del conflitto.si: la telefonata con Netanyahu La, ha dettoa Netanyahu, è al lavoro per “contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un’ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza”. Secondo quanto riferito dal Cremlino ...