Medio Oriente | Crosetto in Arabia Saudita “Evitare l' escalation”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia sta seguendo con grande attenzione e altrettanta preoccupazione l'attuale situazione in, crisi che potrebbe causare pesanti ripercussioni sulla stabilità della regione con il rischio di un'nel Mediterraneo. Per questo motivo la Difesa e il Governo italiano sono in campo nel tentativo di promuovere il dialogo e la pace. In tale ottica l'svolge un ruolo strategico per il processo di stabilizzazione dell'intera area”. Così il ministro della Difesa Guidoal termine della visita indove ha incontrato il suo omologo, principe Khalid Bin Salman Bin Abdulaziz.I due responsabili della Difesa si sono confrontati su argomenti di stretta attualità, evidenziando il comune ...