Ilautore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, Abdesalem Lassoued, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i...

Media, 'il sospetto attentatore di Bruxelles è morto' - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Bruxelles, killer ancora in fuga: ha ucciso due persone. «Sono un soldato dell’Isis» Il Sole 24 ORE

Il sospetto autore dell’attentato di Bruxelles di ieri sera, Abdesalem Lassoued, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i media belg ...Il sospetto autore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, Abdesalem Lassoued, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i media nazi ...