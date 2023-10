Mazraoui ha espresso opinioni filo-palestinesi | il Bayern non sa se tenerlo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo El Ghazi licenziato dal Mainz per un post pro-Palestina considerato antisemita, anche ilriflette sul comportamento di Noussair, nazionale marocchino. Il Mainz in un comunicato ha scritto: “L’FSV Mainz 05 libera Anwar El Ghazi dagli allenamenti e dalle partite. L’esenzione è una risposta a un post sui social media del 28enne domenica sera, ora cancellato. In questo modo El Ghazi ha preso una posizione intollerabile per il club sul conflitto in Medio Oriente“. Suè la Sueddeutsche a parlarne. Il club medita quali azioni intraprendere nei confronti del giocatore che ha chiaramenteil suo supporto alla Palestina senza fare distinzioni con Hamas, gruppo terroristico riconosciuto dalla comunità internazionale. Scrive il quotidiano tedesco: “Come ci si comporta con un giocatore che si ...

Il difensore del Bayern Monaco, Noussair Mazraoui, ha suscitato polemiche in Germania con un post su Instagram in cui esprime solidarietà alla Palestina. Nel breve video, una voce recita una preghiera ...L’ex madridista, ora in forza all’Al-Ittihãd in Arabia Saudita, sulla piattaforma X (ex Twitter) ha espresso solidarietà e chiesto di pregare per le vittime di Gaza. La risposta su X di Aouate: «Figli ...