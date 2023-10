Maya Sham | la madre della ragazza israeliana rapita da Hamas | «Mia figlia è una guerriera | non mollerà»

"Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile", dice, 21 anni. "In questo momento sono a Gaza", dice la ragazza in ebraico, raccontando lei stessa di come è finita nella mani ...

Hamas diffonde il primo video di un ostaggio, lei è Maya Sham: "Riportatemi a casa" RaiNews

Il video dell’ostaggio israeliano nelle mani di Hamas: «Sono Maya Sham. Portatemi via di qui il prima... Corriere TV

A parlare nella conferenza stampa organizzata dal Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani organizzata a Tel Aviv è Keren Sherf, madre di Maya Sham, la ...Il portavoce militare: 'Potrebbe essere qualcosa di diverso'. Attacchi Hezbollah contro l'insediamento di Metulla, l'Esercito risponde: 'Se gli Hezbollah fanno un grave errore, reagiremo con potenza'.