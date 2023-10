Max Angioni | “Io alle Iene tra l’incredulo e lo spaventato”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 17 ottobre 2023) Maxsi confessa «Da disturbatore a conduttore» Il Tempo, di Fabrizio Finamore, pag. 23 É uno dei nuovi comici più amati e seguiti soprattutto dai giovani graziesue partecipazioni a programmi di intrattenimento come “Italia’s got talent”, “Zelig” e “LOL – Chi ride è fuori”, ma ora Max, comasco, classe 1990, si ritrova anche alla conduzione, assieme a Veronica Gentili, di una trasmissione cult come Le. «Sono arrivato a Le– ci ha confessato Max – perché gli autori mi avevano visto a Italia’s got talent” e nelle mie incursioni da Panariello e Giallini a “Lui è peggio di me”, dove mi intromettevo con dei monologhi. All’inizio ancheavevo un ruolo minore, dovevo fare un monologo in alcune puntate, poi piano piano ho avuto piu ...