“Maurizio racconta…” | i nuovi sport olimpici comporteranno meno pass per l’Europa?

(Di martedì 17 ottobre 2023) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende). ? Lorenzo Musetti (tennis) ? Alice Betto (triathlon)? Nazionale femminile pallamano ? Vittoria Bussi (ciclismo) Atleta della settimana (uomo). Francesco Bagnaia (MotoGP): dopo il grave incidente in Catalogna tutto sembrava perso. Invece il piemontese ha effettuato il controsoro in classifica generale della MotoGP (complice anche la caduta di Martin) con una rimonta storica, da 13° fino alla vittoria. Alla Valentino Rossi, per intenderci. Difatti, il pesarese ha avuto un ruolo chiave nella rinascitaiva di Pecco. Molto meglio di un mental coach. Spesso, nei motori, un incidente può cambiarti la vita, nel bene o nel male. Il cervello spesso ha fatto la differenza in questi casi. E siamo convinti ...