Maturità | studentessa ottiene voto inferiore alla sua media quinquennale e presenta ricorso Ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 ottobre 2023) Obiettiva e funzionale diversità tra il giudizio reso nello scrutinio preliminare all’esame di stato rispettovalutazione della prova: il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specificosua carriera, la seconda afferisce a un momento circoscritto di tale iter, e resta vincolata a quanto il candidato, a prescindere dpreparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazionespecifica prova cui è sottoposto all'esame, quando entra in gioco anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della. L'articolo .