Matteo Ceccarini | chi è il marito di Eva Riccobono | “Io e lui siamo il bianco e il nero”

(Di martedì 17 ottobre 2023)è un conosciuto DJ, produttore musicale e sound designer di 48 anni, noto non solo in Italia ma anche all’estero. La sua carriera ha attirato l’attenzione di grandi nomi del fashion, come Gianfranco Ferré, e ha contribuito a consolidare il suo nome nel mondo della musica elettronica. Descrivendo il proprio lavoro,ha affermato: “Il mio lavoro è a metà tra il dj che la musica la mescola e il musicista che la crea”. Questa definizione prende vita nel suo disco, “Geometric Physical”. In questo progetto, ha condensato tre decenni di carriera, inserendo tracce di musica elettronica, robotica e classica. L’idea alla base del disco è che l’emozione dovrebbe essere fornita dall’ascoltatore, permettendo a ciascuno di trovare una propria interpretazione. In sostanza, mette in pratica l’idea che “la bellezza è negli ...