... alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, del presidente del consiglio di ... Per la categoria Giovane Ricercatore dell'Anno , chedue ricercatori che hanno conseguito il ...

Mattarella premia i 25 studenti più bravi d’Italia: ecco chi sono Orizzonte Scuola

Eni Award, Mattarella premia i vincitori La7

Roma, 17 ott. (askanews) – Dopo il successo a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, il premio Woman in Cinema Award torna anche alla Festa del Cinema di Roma. L’evento, che si svolgerà il 19 ot ...Roma, 16 ott. (Labitalia) - "La principale criticità in questo momento riguarda i prezzi del nostro servizio che rimangono tutt'oggi ancorati al passato. Non viene riconosciuta l'Istat e abbiamo subit ...