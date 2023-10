Mattarella alla Casa dell’Amicizia “Solidarietà vero animo dell’Italia”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Qui si incontra la grande complessità delle esigenze e, coloro che sono senzatetto, trovano una possibilità di servizi per sopravvivere, ricevono sostegno alimentare a una gamma vasta di bisogni. Qui trovano una risposta”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della visita” della Comunità di Sant’Egidio.“Le risposte si possono fornire se vi è la volontà di farlo, la disponibilità di impegnarsi per farlo, impegnando il proprio tempo ed energie, capacità e professionalità”, aggiunge.“Anche l’interlocuzione con persone che provengono da diverse parti del mondo e da continenti diversi – sottolinea– dà l’idea di come vi sia un mondo che richiede attenzione e che ha diritto ad ottenerla, e che viene assicurata da chi si ...