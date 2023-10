Mattanza a Gaza city | l’Onu a corto pure di sacchi per i cadaveri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Da un lato i bombardamenti che continuano senza sosta e le truppe di terra pronte per dare il via all’invasione con cui mettere fine alla minaccia terroristica di Hamas, dall’altro il dramma dei palestinesi che sono alle prese con una catastrofe umanitaria di immani proporzioni. Più che le immagini di, devastata da nove giorni di attacchi a tappeto, a far capire quanto sia grave la situazione ci prova l’Agenzia delper i rifugiati palestinesi (Unrwa) che ieri ha detto molto chiaramente che “non ci ci sono abbastanzaper i morti” nella Striscia. Ma non è tutto. Per il quinto giorno consecutivo, a causa del ‘blocco totale’ imposto sulla città dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, “è rimasta senza elettricità, portando sull’orlo del collasso i servizi vitali, ...