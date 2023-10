Mateu Lahoz | l’ex arbitro spagnolo potrebbe essere il successore di Rubiales

(Di martedì 17 ottobre 2023) Secondo Marcaildi. L’indiscrezione del quotidianoparte da un gala di presentazione del calcio femminile. Al Gala erano presenti tutti i verti del calcio. “Erano presenti, oltre al massimo leader della Lega femminile, Javier Tebas, il presidente della Liga, Víctor Francos , presidente del Csd (Consiglio superiore dello sport), Javier Lozano , presidente della Lnfs (Liga Nacional de Fútbol Sala, l’organo di organizzazione e controllo del calcio a 5 in Spagna) e tanti rappresentanti di club e istituzioni“. Mancava però il presidente della Federcalcio spagnola, assente dal gala per un impegno istituzionale ...

L'ARBITROPARLA DI MESSI AI MONDIALI L'ex arbitroha parlato a Tiempo de Juego del match tra Argentina e Olanda dei Mondiali 2022, valido per un posto in semifinale, in cui l' ...

Mateu Lahoz, l'ex arbitro spagnolo potrebbe essere il successore di ... IlNapolista

Mateu Lahoz, hombre de consenso para presidir la Federación Marca

El colegiado se retiró la pasada campaña después de 15 temporadas en la elite y como uno de los árbitros más carismáticos ...Después de la salida de Luis Rubiales y a falta de la elecciones a la presidencia de la RFEF, Mateu Lahoz suena con fuerza.