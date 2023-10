Massimiliano Varrese vuole lasciare il Grande Fratello dopo l’uscita di Heidi? La reazione di Anita

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 ottobre 2023)dalla Casa deldiha letteralmente compromesso gli equilibri già alquanto fragili relativi ad alcuni inquilini, a partire da. L’attore,della ragazza sarebbe entrato in crisi minacciando di voleril reality.abbandonare illo sfogo in lacrime con Ciro e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.