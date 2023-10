Massimiliano Varrese sbotta contro il papà di Heidi al GF | “L’ha ricattata…”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Per tutta la durata della puntata di ieri del GF,non ha proferito parola in merito allo sfogo deldiBacidi lui. L’uomo ha detto delle cose molto forti ma, malgrado questo, il concorrente è rimasto in silenzio, reazione che il pubblico da casa ha molto apprezzato. Successivamente, però, a notte fonda, l’attore ha deciso di dire la sua e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa ha detto. Lo sfogo dial Grande Fratelloil padre diBaciè stato asfaltato dal padre diBaci durante la puntata di ieri del Grande Fratello. L’uomo ha definito l’attore come “vecchio”, oppressivo nei riguardi di sua ...