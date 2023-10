Massimiliano Gallo e Shalana Santana presto genitori | la foto del pancione su Instagram

Leggi su dilei

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un meravigliosoe una frase che dice veramente tutto per annunciare la gioia più grande.sono infatti in attesa del loro primo figlio, concepito dopo il matrimonio che hanno celebrato nel 2022 e che li ha uniti ancora di più. Splendidi e riservati, hanno voluto tenere segreta la notizia fino a che non è stata evidente, ma la loro felicità era troppo grande perché fosse divisa solo in due. E così, hanno deciso di condividere con tutti la bella novità che sta per stravolgere le loro vite.papà, la dedica su“Belli e felici”, scrivesua corredo di unain cui compare con sua moglie ...