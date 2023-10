Marvel’s Spiderman vs Marvel’s Spiderman 2 | Quanto è migliorato?

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 17 ottobre 2023)Spider-Man 2 ha raggiunto una valutazione straordinaria di oltre 90 su Metacritic, dimostrando di essere un’action-adventure che ha saputo conquistare la critica da ogni punto di vista. Se siete appassionati non solo della trama coinvolgente ma anche delle innovazioni tecniche, vi consigliamo di dare un’occhiata al video che vi presentiamo in apertura.2? Ecco il videoconfronto Il filmato, pubblicato sul canale YouTube GamerInVoid, mette a confrontoSpider-Man 2 per PlayStation 5 eSpider-Man Remastered, disponibile su PC, PS5 e PS4. Questa analisi dettagliata mette in evidenza molteplici aspetti dei due ...