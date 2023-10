Marcianise | auto come piazza spaccio | 2 giovanissimi arrestati

(Di martedì 17 ottobre 2023). Sono stati fermati la notte scorsa in viale della Pace a, mentre giravano a bordo di una Mini One per le strade cittadine. I due, un 23enne e un 21enne, entrambi del luogo, hanno subito insospettito i carabinieri, mostrandosi particolarmente nervosi ed intolleranti nel corso dei controlli. All’interno dell’, risultata essere una piccola centrale dimobile, nascondevano 16 stecche di hashish per un peso complessivo di 35,6 grammi e un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione delle dosi. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire e sequestrare, presso l’abitazione del 23enne, 13 armi da taglio tra coltelli e pugnali, con lame dai 9 ai 33 centimetri di lunghezza, un’ascia, una pistola ad aria compressa marca Wingun, una scatoletta trita erba e ...

