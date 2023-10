Manovra | sui conti il governo Meloni sceglie la linea identitaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non si ricorda una legge di bilancio approvata a palazzo Chigi, assieme al corredo di provvedimenti che l'accompagnano, in poco più di un'ora. È successo ieri. Segno che una pandemia, il superbonus voluto dalgiallorosso e il rialzo dei tassi causato dalle decisioni della Bce (le ultime due voci pesano per 33 miliardi suidel 2024, «più delladi bilancio» che ne vale 24, rimarca Giorgia) costringono tutti i ministri ad un sovrappiù di responsabilità. Il resto lo fa la consapevolezza che questo esecutivo può durare davvero per una legislatura: ci sono altri quattro anni per portare a termine quello che non si riesce a fare ora. Giancarlo Giorgetti quindi coglie nel segno quando dice che la legge di bilancio «è andata a prendere a schiaffoni tutti i ministri, a beneficio degli italiani che ...